Частякову подарили на день рождения боевые гранаты, одна из которых сдетонировала при неосторожном обращении.

Помощник главнокомандующего Вооруженных сил Украины Геннадий Частяков погиб вследствие неосторожного обращения с гранатой. Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, с большой вероятностью его смерть - это трагический случай.

"С вероятностью 99,9% это трагический случай. Ему подарили на день рождения боевые гранаты, одна из которых сдетонировала при неосторожном обращении", - сообщил наш собеседник.

Сейчас следствие продолжается. По данным источника УНИАН, сейчас нет оснований говорить ни о покушении, ни о российском следе.

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Гибель помощника Залужного Частякова - детали

Как сообщал УНИАН, вечером 6 ноября в селе Чайки Киевской области из-за неосторожного обращения с гранатой погиб помощник главнокомандующего ВСУ Геннадий Частяков. Его 13-летний сын был тяжело ранен.

Правоохранители открыли уголовное производство из-за гибели человека и незаконного обращения с боеприпасами.

Впоследствии на смерть помощника отреагировал и сам главнокомандующий ВСУ. Он рассказал, что Частяков погиб в свой день рождения. Залужный назвал смерть помощника "тяжелой потерей" и сообщил, что в одном из подарков сработало неизвестное взрывное устройство. У Частякова остались жена и четверо детей.

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