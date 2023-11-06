В кабинете коллеги нашли еще две такие боевые гранаты нового западного образца.

Погибшему помощнику главнокомандующего ВСУ Геннадию Чистякову гранаты, одна из которых взорвалась, подарил его коллега-военнослужащий. У него в кабинете уже провели обыск и изъяли еще две гранаты, сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

Министр подчеркнул, что трагедия в Чайках начинает обрастать различной информацией из "источников", поэтому он официально сообщаю первые обстоятельства трагедии, которые удалось выяснить в результате первоочередных следственных действий.

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По его словам, сегодня у погибшего майора Частякова был день рождения. Домой он вернулся с работы с подарками от коллег, которые начал показывать родным.

"Достал подарочный ящик с гранатами внутри и начал демонстрировать один из боеприпасов сыну. Это были гранаты нового западного образца. Сначала в руки боеприпас взял сын и начал крутить кольцо. Далее военнослужащий забрал гранату у ребенка и выдернул кольцо, спровоцировав трагический взрыв", - рассказал Клименко.

Он уточнил, что в квартире Частякова полиция нашла еще 5 таких неразорвавшихся гранат. Их отправят на экспертизу.

Кроме того, правоохранители нашли коллегу-военнослужащего, который подарил роковой подарок. В его кабинете уже провели обыск и изъяли еще 2 аналогичные гранаты. Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия.

"Призываю не распространять неофициальную информацию. Досудебное расследование продолжается, дождитесь официальных выводов следствия", - подчеркнул глава МВД.

В то же время, источник УНИАН в правоохранительных органах уточнил, что гранаты входили в "подарочный набор", который на день рождения ему презентовал коллега – полковник Тимченко. Он уже дал правоохранителям показания о том, что сам решил сделать такой подарок, положив в деревянную коробку бутылку виски "Black Label" и 6 гранат.

Это подтвердили и трое свидетелей, при которых полковник вручал подарок. Отмечается, что во время этого Тимченко даже сказал Частякову: "Тебя удивить трудно - поэтому дарю боевые гранаты и бутылку хорошего виски".

Собеседник УНИАН предполагает, что Частяков воспринял это как шутку, потому что впоследствии забрал детей из школы и начал разбирать с ними подарки. Он подумал, что в коробке не боевые гранаты, а рюмки специфической формы.

Кстати, Тимченко две гранаты оставил себе. На предоставленном источником УНИАН фото видно, как они выглядят.

Гибель помощника Залужного - подробности

Трагедия в Чайках под Киевом произошла вечером 6 ноября. В одной из квартир жилого комплекса прогремел взрыв, в результате которого погиб военнослужащий, а его сын получил тяжелые ранения. Впоследствии стало известно, что погибший-помощник главнокомандующего ВСУ Геннадий Частяков. Полиция начала расследование по факту его гибели и незаконного обращения с боеприпасами.

Смерть своего помощника позже прокомментировал и сам главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. По его словам, Частяков праздновал день рождения, а в одном из подарков сработало неизвестное взрывное устройство.

Тем временем в СМИ распространялись теории о том, что взрывчатку подбросили в один из подарков Частякова. Однако, источник УНИАН в правоохранительных органах сообщил, что с вероятность 99,9% его смерть-это трагический случай из-за взрыва гранаты.

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