Перевернутый катер попал на видео.

На столичной Оболони спасли мужчину, которого на парашюте унесло ветром после неудачного парасейлинга.

Об этом пишут местные интернет-сообщества со ссылкой на очевидцев.

"Все с ним хорошо... 10 человек мужчин натягивали этот трос изо всех сил и прикладывали под кусты и деревья - таким макаром спасли парашютиста, а тем временем лодка была перевернута и люди, которые были в ней, держались за трос и плыли к берегу из-за ветра и натяжки троса. Зрелище, конечно, ужасное. Слава Богу, его опустили, лодку позже перевернули и все норм. Благо, весь берег был в людях", - приводит слова одной из очевидец закрытый Telegram-канал "Х****й Киев".

Очевидцы также засняли сам перевернутый катер.

Парашютиста унесло ветром в Киеве: что известно

Ранее сообщалось, что на столичной Оболони во время парасейлинга перевернулся катер, к которому был прикреплен мужчина на парашюте.

Судьба мужчины оставалась неизвестной. Telegram-каналы писали, что его унесло ветром над сушей.

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Автор: Катерина Комолова