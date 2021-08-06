СБУ показала оперативные видео и аудиозаписи преступлений участников банды с членами Нацкорпуса.

В Службе безопасности Украины заявляют, что имеют доказательства противоправной деятельности рэкетиров, которые держали в страхе харьковских бизнесменов.

В сообщении пресс-центра СБУ отмечается, что участники преступной группировки, которую СБУ вчера разоблачила в Харьковской области, систематически занимались рэкетом.

"Сейчас 8 участникам группировки объявлено о подозрениях, осуществляются мероприятия по установлению всех обстоятельств и других лиц, причастных к совершению указанных преступлений", - сообщает СБУ.

В материалах, опубликованных на сайте СБУ, в частности, говорится о некоем "Олеге Северове", который угрожал бизнесменам и пробивал колеса в машине. Также есть разговоры, где говорится о том, что если предприниматель не будет платить рэкетирам деньги, то его "похоронят".

Также в разговорах речь идет о каком-то "Чили" (среди задержанных якобы один из лидеров местной ячейки Национального корпуса Сергей Величко по прозвищу "Чили"). В одном из видео есть угроза: "Ты думаешь, с**а, мы не знаем, на чем ты ездишь, где ты ездишь, твои маршруты, на ***й! Ну ты что, бессмертный?"

Как сообщал УНИАН, 5 августа Служба безопасности Украины заявила, что ликвидировала преступную группировку, которая занималась рэкетом бизнесменов в Харьковской области.

Читайте такжеПочти 150 ограблений иностранцев: в Киеве обезвредили банду (фото, видео)В ее состав входили почти 50 человек, среди которых действующие правоохранители, а также лица с опытом ведения боевых действий. Как сообщили источники в правоохранительных органах, среди лиц с опытом ведения боевых действий есть представители партии "Национальный корпус".

По предварительным данным следствия, злоумышленники занимались рэкетом бизнесменов, в частности в сфере ритуальных услуг. Они имели четкую структуру и совершали тяжкие преступления экономического и насильственного характера.

Объем их "прибыли" составлял более 1 млн грн ежемесячно.

6 августа в Киеве сторонники политической партии Национальный корпус собрались на митинг возле Шевченковского районного суда, где избирают меру пресечения подозреваемым. Лидер Нацкорпуса и первый командир полка "Азов" Андрей Билецкий заявил, что политическая сила намерена добиваться правосудия по делу семи задержанных в Харькове побратимов.

По его словам, "это дело абсолютно сфальсифицированное и политически мотивированное", Национальный корпус не будет спокойно смотреть на несправедливость.

Автор: Станислав Кожемякин