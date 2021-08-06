Партия Национальный корпус заявляет, что 5 августа в Харькове безосновательно арестовали ветеранов российско-украинской войны и проукраинских активистов.

В Шевченковском райсуде Киева избирают меру пресечения представителям Национального корпуса, которых 5 августа задержали в Харькове по статьям о создании преступной организации и участия в ней, а также в вымогательстве и противодействии законной хозяйственной деятельности.

Как сообщает корреспондент УНИАН, правоохранители плотно заблокировали вход на территорию суда, значительно ограничив прохождение граждан к зданию суда.

В то же время, на территорию к зданию суда прошло незначительное количество представителей Нацкорпуса. Активистам удалось пронести колонки и другую аппаратуру для выступлений перед судом.

Сейчас большинство сторонников Нацкорпуса находится на тротуарах с обеих сторон улицы Дехтяровской.

По состоянию на 10:20 насчитывается несколько сотен сторонников Нацкорпуса.

Вход в здание суда тоже плотно оцеплен правоохранителями.

Ранее руководство Нацкорпуса призвало своих членов мобилизовать силы и поддержать собратьев под судом. После чего в Telegram партии появилась информация об остановке сотрудников СБУ их автобусов на пути из Харькова в столицу.

Что говорит СБУ

По предварительным данным следствия, злоумышленники занимались рэкетом бизнесменов, в частности в сфере ритуальных услуг. Они имели четкую структуру и совершали тяжкие преступления экономического и насильственного характера.

Объем их "прибыли" составил более 1 млн грн ежемесячно.

В частности, они "обложили данью" местных предпринимателей, а если последние отказывались давать им деньги, то злоумышленники угрожали насилием и физической расправой. Задокументированы случаи, когда участники группировки наносили ущерб личному имуществу предпринимателей, которые отказывались платить "дань", в частности поджигали автомобили.

Группировка оказала большое влияние на представителей органов местной власти. СБУ задокументировала, что его преступной деятельности способствовали должностные лица одного из коммунальных предприятий Харьковского городского совета.

Что говорят в Нацкорпусе

Лидер политсилы Андрей Билецкий опроверг обвинения правоохранителей. Наличку в партии объяснили сбором средств на жизненно необходимую операцию раненого во время нападения наемников Ильи Кивы бойца, а оружие, утверждают, оказалось абсолютно легальным.

Билецкий также обвинил власть в попытке "зачистки улиц" и уточнил, что обыски прошли у ветеранов российско-украинской войны и общественных активистов. Среди задержанных, по словам лидера НК, – создатель известной кричалки о Путине "Путин-х*йло".

Авторы: Яна Ставская, Виталий Саенко