На телах всех трех человек - следы насильственной смерти.

В Славянске полиция расследует тройное убийство.

Читайте такжеВ операционную киевской больницы ворвался пьяный дебошир (фото)Об этом сообщают в полиции Донецкой области.

Сегодня работник коммунальной службы сообщил в полицию, что возле гаража обнаружил тело 56-летнего мужчины.

Во время оперативных мероприятий полицейские установили личность погибшего, а также обнаружили тела еще двух погибших - сожительницы мужа и ее матери. На телах всех трех человек - следы насильственной смерти.

На розыск преступников поднят весь личный состав местной полиции. Территорию обследуют кинологи со служебными собаками.

По факту открыто уголовное производство по п. 1 ч. 2 ст. 115 «Умышленное убийство» Уголовного кодекса Украины. Сейчас проверяются все версии совершения преступления.

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Автор: Людмила Жерновская