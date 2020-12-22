К преступлению причастен неоднократно судимый местный житель.

Сотрудники полиции Донетчины совместно с прокуратурой раскрыли убийство семьи в Славянске.

Читайте такжеВ Ривне застрелили известного бизнесмена: полиция раскрыла подробности (видео)Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Донецкой области.

К преступлению причастен неоднократно судимый местный житель. Сначала злоумышленник убил своего знакомого, а затем сожительницу мужчины и 79-летнюю мать.

Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Полицейские установили, что накануне потерпевший пригласил к себе в гости 26-летнего знакомого. По дороге в магазин между ними произошла ссора, во время которой гость задушил мужчину веревкой и спрятал его тело возле гаражей.

Чтобы убрать свидетелей, злоумышленник вернулся в квартиру и убил родных погибшего - 54-летнюю сожительницу и мать, перерезав им горло. Подозреваемый скрывался от полиции у знакомых.

В результате неотложных оперативно-розыскных и следственных действий полицейские установили личность мужчины и задержали его.

Под процессуальным руководством Славянской городской прокуратуры по факту открыто уголовное производство по п. 1 ч. 2 ст. 115 «Умышленное убийство» Уголовного кодекса Украины.

Тройное убийство в Славянске

19 декабря в Славянске работник коммунальной службы сообщил в полицию, что возле гаража обнаружил тело 56-летнего мужчины.

Полицейские также обнаружили тела еще двух погибших - сожительницы мужчины и ее матери. На телах всех трех человек - следы насильственной смерти.

На розыск преступников подняли весь личный состав местной полиции. Территорию обследовали кинологи со служебными собаками.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН