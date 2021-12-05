Следователи ждут результаты третьей экспертизы.

Неожиданный поворот произошел в деле бывшего прокурора, который насмерть сбил многодетную мать в Ривненской области. Два анализа его крови показали противоположные результаты.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Кровь подозреваемого на алкоголь проверяли два эксперта в разных областях. Экспертизу ждали почти два месяца.

В Ривненском бюро судмедэкспертизы заявили, что у них нет реактивов для проведения анализов. Позже они предоставили результаты, согласно которым алкоголя в крови не было. Прокурор же параллельно отправил на проверку во Львов, где заключение экспертов было совершенно другим.

Читайте такжеВ Николаевской области местный житель на охоте застрелил товарища"В крови, моче Скобуха обнаружен этиловый спирт в количестве 0,8 промилле", - заявил прокурор Александр Макотринский.

По словам ривненского эксперта Елены Прокопчук, которая проводила исследование, она потрясена тем, что результаты не совпали. Она предположила, что лаборатории получили разные образцы крови. Специалист заверила, что из ее образцов спирт не мог исчезнуть, а во Львове появиться.

При этом она уточнила, что на момент поступления образцов в лабораторию она была в отпуске. Теперь следователи ждут результаты третьей экспертизы.

Смертельное ДТП с бывшим прокурором - что известно

В Ривненской области экс-прокурор с признаками опьянения на внедорожнике сбил женщину на мопеде: она погибла. После ДТП мужчина не остановился и пытался убежать. Авария произошла в среду, 8 сентября, около 23:45 на автодороге "Городище-Ровно-Староконстантинов" вблизи села Немовичи.

Сам фигурант говорит, что за рулем был трезвым, а в аварии виновата собака.

По словам пресс-секретаря Ривненской областной прокуратуры Оксаны Жужельской, человек с такими именем и фамилией, как у водителя, действительно работал в прокуратуре. Мужчину уволили в августе 2020-го года из-за неуспешного прохождения аттестации.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, если они повлекли смерть потерпевшего, правоохранители внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 286-1 Уголовного кодекса Украины.

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Автор: Анастасия Горбачева