Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

На Ривненщине бывший прокурор, которого подозревают в совершении смертельной аварии в состоянии алкогольного опьянения, во всем винит свою собаку.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как сообщается, суд уже избрал ему меру пресечения. Во время заседания обвиняемый и его защита просили отпустить мужчину под домашний арест, прокуроры просили взятия под стражу.

Прокурор отдела прокуратуры Ривненской области Олеся Маркова рассказала, что подозреваемый сейчас является действующим адвокатом.

"Кроме того, лицо до 2020 года было действующим работником органов прокуратуры, имеет достаточное количество связей, а потому имеет возможность влиять на субъектов, осуществляющих досудебное расследование, экспертов, свидетелей", - отметила она.

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Сам фигурант говорит, что за рулем был трезвым, а в аварии виновата собака.

"Я не понимаю, все произошло в одно мгновение. У меня на переднем сиденье сидела собака, она мне вскочила на ноги, я отвлекся. В этот момент я услышал только удар, я даже не понял, что произошло", - рассказал подозреваемый Иван Скобух.

Экс-прокурор также обещал помогать семье погибшей женщины. Несмотря на это суд арестовал его на два месяца без права внесения залога. Он будет находиться в изоляторе временного содержания, потому что для его же безопасности в СИЗО его не повезут. В случае доказательства вины мужчина может сесть за решетку на срок до 10 лет.

Как сообщал УНИАН, в Ривненской области экс-прокурор с признаками опьянения на внедорожнике сбил женщину на мопеде: она погибла. После ДТП мужчина не остановился и пытался убежать. Авария произошла в среду, 8 сентября, около 23:45 на автодороге "Городище-Ровно-Староконстантинов" вблизи села Немовичи.

По словам пресс-секретаря Ривненской областной прокуратуры Оксаны Жужельской, человек с такими именем и фамилией, как у водителя, действительно работал в прокуратуре. Мужчину уволили в августе 2020-го года из-за неуспешного прохождения аттестации.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, если они повлекли смерть потерпевшего, правоохранители внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 286-1 Уголовного кодекса Украины.

Автор: Юрий Годован