Подозреваемый находится под домашним арестом.

Жуткое ДП произошло в Ривненской области возле города Сарны. Под колесами авто бывшего прокурора областной прокуратуры Ивана Скобуха погибла мать троих детей.

Об этом сообщает Obozrevatel.

Авария произошла еще 8 сентября на 70 километре автодороги Городище – Ривне – Староконстантинов.

35-летняя Олеся Генько возвращалась на своем скутере Honda после работы в ресторане четырехзвездочного отеля "Варшавский" в Сарнах. Она не доехала несколько километров до дома в селе Немовичи, где ее снес автомобиль Nissan Rogue. При этом водитель не остановился и протащил скутер с женщиной еще примерно километр. Свидетелями смертельной аварии стали полицейские, которые они оформляли другую аварию, они и не дали сбежать виновнику.

Читайте такжеНашли новых свидетелей смертельного ДТП с "мажором" на Infiniti в Харькове"Олеся проезжала мимо правоохранителей, и они оказались свидетелями, как ее сбил автомобиль. Потому патрульные быстро поехали за машиной и задержали водителя – иначе бы он скрылся. Он уже проехал километр-полтора", – рассказал супруг погибшей Игорь Генько.

Без мамы остались трое детей

Без мамы остались трое детей – семилетний Игорь, 16-летняя Настя и 17-летний Назар.

"Старший сын учится в университете на специальности "менеджмент", дочка еще в 10 классе, а Игорек – во втором", – рассказал отец детей.

Мужчина занимается ремонтом автомобилей и воспитывает детей. По его словам, дети тяжело перенесли трагедию.

"Младшего сына я привел на кладбище к маме только спустя полтора месяца – до этого он боялся туда идти", - объяснил мужчина.

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Пьяный экс-прокурор Иван Скобух отвлекся "на собаку"

Согласно данным правоохранителей, водитель Nissan Rouge пытался сбежать с места аварии, но он не справился с управлением и слетел с трассы. При этом по внешним признакам был в состоянии алкогольного опьянения.

Виновником оказался 38-летний адвокат Иван Скобух. Мужчина ранее работал в Ривненской областной прокуратуры. Кроме того, он попал в списке тридцати прокуроров, которые провалили переаттестацию.

Подозреваемый женат, у него есть двое детей. Согласно декларации, его семья владеет несколькими земельными участками, квартирой в Ривне, домом в Обарове и двумя помещениями в Сарнах. Также в документе указаны автомобили Nissan Juke и Toyota Avensis, а Nissan Rogue, на котором он попал в ДТП, не указан.

Адвокат потерпевших Вадим Топольский указал, что свидетели рассказали, что от бывшего прокурора разило алкоголем, а зрачки были расширены, но экспертиза показала, что "кровь чистая". Образец для анализа у него взяли спустя 12 часов после аварии, потому что он проходить алкотест на месте он отказался, а результат ждали аж два месяца.

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Подозреваемому грозит от 5 до 10 лет лишения свободы и запрет на право управлять транспортными средствами на такой же срок.

Как ранее сообщал УНИАН, в центре Киева произошло серьезное ДТП – авто BMW слетело с Парковой дороги и перевернулось.

Автор: Анастасия Горбачева