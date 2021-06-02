Предсмертной записки у него не обнаружили.

В среду, 2 июня, в Центрально-Городском районе Кривого Рога военнослужащие нашли повешенном мужчину в военной форме.

Об этом сообщает Первый городской.

Тело обнаружили за отелем «Братислава», который находится в микрорайоне Всебратское-2. По предварительным данным, мужчина совершил самоубийство, на теле следов насильственной смерти не выявили.

Журналистам местного издания удалось узнать, что умершему, который заступил на службу всего пять дней назад, было 48 лет. Предсмертной записки у него не обнаружили.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, все детали случившегося выясняются.

Самоубийства военных в Одесской области

24 мая в Одессе нашли застреленным офицера-пограничника в его служебном кабинете. Трагедия произошла на территории воинской части №9997, расположенной на улице Инглези. По предварительной информации, мужчина застрелился сам.

28 мая в пгт Тарутино Одесской области на рабочем месте нашли застреленным другого пограничника, по предварительным данным, это самоубийство.

31 мая в Одесской области нашли застреленным еще одного военнослужащего. По предварительной информации, он покончил с собой.

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Автор: Денис Прядко