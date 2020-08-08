Полиция не нашла в квартире Ткача "прослушку", но открыла дело

По обновленной информации, правоохранители согласились провести повторный осмотр и судебную экспертизу.

Полиция открыла дело по статье о нарушении частной жизни журналиста программы расследований «Схемы» Михаила Ткача, который заявил о найденном дома прослушивающем устройстве.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

«Правоохранители провели осмотр в квартире и на крыше дома: никаких технических средств там не обнаружили. В рамках досудебного расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего», - говорится в сообщении.

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Также в полиции говорят, что осмотрели крышу дома и не нашли там никаких повреждений или технических средств.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 182 (нарушение неприкосновенности частной жизни) УК Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.

Продолжается досудебное расследование, в рамках которого будут установлены все обстоятельства произошедшего.

По обновленной информации, правоохранители согласились провести повторный осмотр и судебной экспертизе.

Журналист программы расследований «Схемы» Михаил Ткач сообщил сегодня утром в Facebook, что нашел устройство для прослушивания на потолке дома. На место происшествия мужчина вызвал следственно-оперативную группу.

Его коллега Наталья Седлецкая позже добавила, что вместе с правоохранителями при осмотре нашли на чердаке отверстие длиной 60 см. Вероятно, именно через него устанавливали прослушивание. Однако полиция обеспечить охрану места происшествия отказалась и лишь взяла заявление на открытие дела.

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