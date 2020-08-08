Стало известно, как "прослушка" попала в квартиру журналиста "Схем" (фото)

Сейчас команда программы остается в квартире Ткача, чтобы самостоятельно следить за местом происшествия.

Прослушивающий аппарат в квартире журналиста программы «Схемы» Михаила Ткача, вероятно, был установлен через отверстие на чердаке, поскольку мужчина живет на последнем этаже дома.

Об этом в Facebook написала его коллега и автор проекта «Схемы» Наталья Седлецкая.

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«После того, как Михаил Ткач нашел у себя дома признаки установления прослушивающей аппаратуры - мы вызвали полицию. «Отверстие» длиной не менее 60 см проходит в потолок, а Михаил живет на последнем этаже. Над квартирой - совместное чердак, к которому есть доступ с различных подъездов», - написала она.

Полицейские провели внешний осмотр помещения, поднялись на чердак, взяли образцы из строительных материалов, приняли заявление и уехали.

По словам Седлецкой, правоохранители отказались обеспечить охрану чердака, на который можно легко попасть и уничтожить доказательства. Журналистам посоветовали обращаться в районное отделение полиции и узнавать, открыли ли дело по заявлению.

Сейчас команда программы остается в квартире Ткача, чтобы самостоятельно следить за местом происшествия и сохранением возможных доказательств.

Как сообщал УНИАН, Михаил Ткач заявил утром в сети, что нашел у себя дома прослушивающее устройство. Мужчина заметил, что его несколько раз предупреждали в течение двух последних недель, что его журналистская деятельность раздражает некоторых чиновников, и по нему «начали активно работать».

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