Новый "террорист" в Киеве: мужчина угрожает взорвать бомбу в бизнес-центре (фото, трансляция)
3 августа в 12.00, в полицию позвонила представительница АО «Универсал Банк» (Шевченковский район, помещения бизнес-центра «Леонардо») и сообщила, что в отделение зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба и попросил вызвать полицию.
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Об этом сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко на своей странице в Facebook.
Отмечается, что работники банковского учреждения покинули помещение, а руководитель отделения осталась по собственному желанию.
Введена в действие специальная полицейская операция «Гром».
Представители полиции начали переговоры с террористом.
Трансляция: Pavlovsky News
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