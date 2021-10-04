"Укрзализныця" снова попала в скандал, на этот раз от "сервиса" пострадала женщина, которая ехала поездом из Львова в Запорожье. Пассажирке угрожал пьяный мужчина, однако никто ей не помог - ни проводница, ни начальник поезда, ни полиция.
Об этом женщина рассказала на своей странице в Facebok.
Евгения Захарченко была в поезде 120Л. Рядом с ней, в соседнем купе ехала супружеская пара, которая курила в тамбуре и употребляла алкоголь в вагоне. Кроме этого, они вели "матерные разговоры" и не обращали внимания на детей, которые все это слышали.
"Проводница отворачивалась, когда видела эти нарушения. Отворачивалась в прямом смысле, становилась спиной, когда ждала, чтобы закрыть туалет, стоя напротив их открытому купе, где они пили алкоголь", - рассказала возмущенная пассажирка.
На остановке в Жмеринке супружеская пара и их друг докупили спиртные напитки и начали их пить прямо возле поезда. По словам пассажирки, после такой "остановки" они едва стояли на ногах. Женщина обратилась к проводнице, ведь пьяная компания шумела в поезде.
Читайте такжеНападали на вокзалах: в Киеве разоблачена банда "клофелинщиков""Пьяный пассажир, услышав разговор проводницы, подошел ко мне и начал угрожать, что я не доеду до следующей станции. Когда я начал громко возмущаться, проводница, стоявшая в 1,5 метрах от нас, сказала, что ничего не слышала, что надо видеозапись или письменные подтверждения двух свидетелей. А жена этого пьяного тела, еле стоя на ногах, стала кричать, что они не пили, не курили, я все выдумываю", - рассказала женщина.
Пассажирка позвонила в полицию и сообщила об инциденте. Копы пообещали, что через полтора часа на одну из станций приедет наряд. Также она звонила на горячую линию "Укрзализныци".
Только после этого начальник поезда начал действовать и искать для пассажирки место в другом вагоне.
"На станции Вапнярка действительно был наряд полиции, но пока я добежала с 12 вагона до 15, этот начальник их отпустил, потому что "ни у кого нет претензий, все утихомирились и спят", хотя я предупредила, что буду писать заявление, чтобы этих наглых нарушителей полиция сняла с поезда", - добавила пострадавшая.
Читайте такжеМесть пассажира: в Одессе мужчина забрызгал слезоточивым газом водителя маршрутки – очевидцы (видео)Пассажирка подчеркнула, что начальник поезда и проводница своим "снисходительным отношением" как будто показали, что в вагонах можно пить и курить, лишь бы не буянили. Возмущенная женщина зарегистрировала жалобу и ждет реакции от "Укрзализныци", которая, по ее словам, совсем не заботится о пассажирах.
"Кроме того, что в поезде было грязно и адски жарко, воняло сигаретами, не открывалось ни одно окно, еще и опасно... Единственная мораль Укрзализныци - терпи и молчи", - с грустью подвела итоги своей истории пассажирка.
Ранее УНИАН сообщал, как в поезде "Укрзализныци" сломанную лампу "надежно" приклеили к потолку медицинским пластырем, а несколько дней назад компания попала в еще один скандал, продавая билеты на недостающие вагоны.
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