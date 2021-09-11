Отмечается, что лампа при этом исправно работала.

Поезда "Укрзализныци" не перестают удивлять и шокировать. В этот раз путешественники были удивлены нестандартным подходом к ремонту.

Об этом рассказала Дарья Мазур в Facebook.

По словам девушки, инцидент произошел в поезде "Ивано-Франковск-Полтава". В одном из вагонов лампу не прикрутили к потолку, а приклеили с помощью медицинского пластыря. При этом лампа работает.

"Муж ехал из Львова поездом №150 и заметил над своим местом вот такое неординарное, я бы даже сказала, креативное решение. Лампа (кстати, рабочая) была надежно прикреплена к потолку с помощью медицинского пластыря", - рассказала девушка.

Также она опубликовала фото, которые подтвердили ее слова.

Как ранее сообщал УНИАН, "Укрзализныця" неоднократно попадала в скандалы. То поезд из Львова отправился в столицу раньше времени и пассажиры просто на него не попали. То на рельсовом автобусе, который ездит по маршруту Смела - Черкассы, кондукторы предлагали пассажирам проехаться за меньшую сумму, но без билета.

Кроме того, пассажиры постоянно жалуются на качество предоставляемых компанией услуг - плохие и неработающие туалеты, грязное постельное белье, хамство, отсутствие безопасности и многое другое.

При этом "Укрзализныця" постоянно повышает тарифы на пассажирские и грузовые перевозки.

Автор: Анастасия Горбачева