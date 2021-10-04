Людей пересадили из вагона, в котором должны были ехать политики, узнали журналисты.

Журналисты и другие "простые смертные" не смогли выехать из Трускавца Львовской области в вагоне "Укрзализныци", в котором должны были ехать члены партии "Слуга народа".

Проводник попросил людей пересесть в другие вагоны и назвал причину – билеты продали на 40-местный вагон, а приехал 36-местный, сообщает "24 канал" со ссылкой на сведения своей журналистки.

У журналистки и фотографа этого СМИ были билеты на места в 12 вагоне, в котором ехали "слуги народа". После общения с проводником работников СМИ отправили в 18 вагон.

Читайте такжеВ "Укрзализныце" продали билеты на недостающие вагоны"...журналисты насчитали еще трех человек, которых попросили перейти в другой вагон. Следовательно, получается, что как минимум пять человек "переселили" от "слуг". Хотя речь шла о разнице в четыре места в вагоне, которых вроде бы не хватало", – отмечается в материале.

Напомним, в Трускавце 1-2 октября в отеле "Rixos Prykarpattya" состоялось выездное заседание парламентской фракции "Слуга народа". В мероприятии, в частности, принимал участие президент Владимир Зеленский.

До мероприятия – 30 сентября, в поезде из Киева в Трускавец журналистов попросили пересесть в другой вагон, поскольку была организована групповая перевозка.

Позже стало известно, что в гостиницах Трускавца, в которых должны были жить представители "Слуги народа", внезапно закончились свободные места.

Автор: Екатерина Присяжнюк