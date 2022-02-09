Правоохранители выясняют, где стрелок мог получить навыки владения оружием.

Государственное бюро расследований устанавливает, где подозреваемый в убийстве пятерых человек нацгвардеец Артемий Рябчук научился ловко владеть оружием.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом директор ГБР Алексей Сухачев сообщил на заседании Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности.

"Во время обработки видеозаписи мы сразу обратили внимание, что это лицо умело пользуется оружием. С учетом того, что Рябчук находился на военной службе с конца октября прошлого года, мы понимаем, что за такое короткое время невозможно овладеть качественными навыками пользования оружием. Мы исследуем вопрос о получении им таких навыков. Уже есть определенные наработки. Но пока это тайна досудебного следствия", – сказал он.

Кроме того, Сухачев добавил, что официально Рябчук не обращался ни к командирам, ни к сослуживцам по поводу неуставных отношений.

Читайте такжеПоследствия бойни в Днепре: одного пострадавшего выписали из больницыНапомним, 27 января рано утром в Днепре на территории Южного машиностроительного завода нацгвардеец Артемий Рябчук, которому 20 лет, открыл огонь из автомата по караулу военнослужащих НГУ.

Жертвами стали пять человек, в частности, женщина-работница завода. Еще пять человек были ранены в результате бойни. Злоумышленник скрылся с оружием и патронами. Позже Рябчук сам сдался.

Рябчуку сообщили о подозрении по ст. 115 (Умышленное убийство), ст. 408 (Дезертирство), ст. 410 (Похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия и боевых припасов) Уголовного кодекса.

Кроме того, начато уголовное производство по факту служебной халатности руководства Нацгвардии.

Подозреваемому суд уже избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней без права на внесение залога.

Правоохранители рассматривают несколько версий случившегося, среди них – неуставные отношения.

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