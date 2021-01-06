Ребенка госпитализировали в больницу "Охматдет".

В Киеве женщина выбросила 3-летнего мальчика из окна квартиры на 8-м этаже жилого дома.

Читайте такжеВ Киеве мужчина выбросил из окна гостя, повредившего кухонную плиту (фото)Об этом сообщает "Киев оперативный".

"Только что на Ватутина, 33А, женщина с 8-го этажа выбросила ребенка. Мальчику всего 3 года. Сейчас на месте работает полиция. Пострадавшего срочно госпитализировали в детскую больницу "Охматдет", - говорится в сообщении.

В обнародованном видео сообщается, что женщина продолжает что-то бросать из окна.

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Автор: Юлия Петриченко