Пострадавшему мальчику три года / фото sputnik.by
В Киеве женщина выбросила 3-летнего мальчика из окна квартиры на 8-м этаже жилого дома.
Читайте такжеВ Киеве мужчина выбросил из окна гостя, повредившего кухонную плиту (фото)Об этом сообщает "Киев оперативный".
"Только что на Ватутина, 33А, женщина с 8-го этажа выбросила ребенка. Мальчику всего 3 года. Сейчас на месте работает полиция. Пострадавшего срочно госпитализировали в детскую больницу "Охматдет", - говорится в сообщении.
В обнародованном видео сообщается, что женщина продолжает что-то бросать из окна.
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