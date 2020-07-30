В Киеве произошли стычки под зданием Нацсовета по ТВ: в ход идут слезоточивые баллончики (видео)

На акцию в поддержку одного из телеканалов пришли активисты националистических организаций.

В Киеве под зданием Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания произошли стычки.

Об этом сообщает Телеграм-канал "Киев Сейчас".

По информации источника, там проходит акция в поддержку телеканала КРТ, который планирует проверить Нацсовет.

"На митинг пришли и представители Нацкорпуса. Начались стычки между журналистами и активистами", - уточняется в сообщении.

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Позже стало известно, что в ход пошли слезоточивые баллончики.

"Предварительно, активист Нацкопуса достал баллончик и обрызгал им журналиста КРТ, когда тот начал говорить об АТО", - пишет "Киев Сейчас".

По информации "Страны", представители Нацкорпуса и С14 попытались сорвать акцию. В противостояние вмешалась полиция.

Видео: Киев Сейчас

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