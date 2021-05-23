Одному из пострадавших 1990 года рождения пуля попала в грудную клетку, его доставили в больницу.

В субботу, 22 мая, в 14:40 в Умани на улице Владимира Мономаха произошла стрельба, в результате которой были ранены двое хасидов.

Читайте такжеВ Умани подростки бросали камни в хасидов (видео)Нападавший скрылся с места преступления на автомобиле. Об этом сообщает Объединенная еврейская община Украины.

По информации ОЕОУ, нападавший - еврей, поэтому инцидент не является антисемитским.

Уманским отделением полиции открыто уголовное дело по ст. 196 УК Украины (Хулиганство).

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Автор: Ольга Робейко