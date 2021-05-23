Стрельба произошла 22 мая
В субботу, 22 мая, в 14:40 в Умани на улице Владимира Мономаха произошла стрельба, в результате которой были ранены двое хасидов.
Читайте такжеВ Умани подростки бросали камни в хасидов (видео)Нападавший скрылся с места преступления на автомобиле. Об этом сообщает Объединенная еврейская община Украины.
По информации ОЕОУ, нападавший - еврей, поэтому инцидент не является антисемитским.
Уманским отделением полиции открыто уголовное дело по ст. 196 УК Украины (Хулиганство).
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