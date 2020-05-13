На столичном Подоле стреляли - есть раненый (фото)

В результате инцидента на улице Мостицкой получил огнестрельное ранение мужчина.

Правоохранители устанавливают обстоятельства стрельбы на столичном Подоле.

Об этом сообщает полиция Киева на своей странице в Facebook.

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"На спецлинию "102" от врачей поступило сообщение о том, что на стоянке возле храма на улице Мостицкой в результате конфликта получил огнестрельное ранение человек. Пострадавший госпитализирован в больничное учреждение для оказания медицинской помощи. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Подольского управления полиции, которая устанавливает все обстоятельства инцидента", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 115 (законченное покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают лицо, причастное к совершению преступления.

Как сообщал УНИАН, вечером 11 апреля в Киеве водитель Range Rover устроил стрельбу на дороге, в результате инцидента никто не пострадал.