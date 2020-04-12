В Киеве водитель Range Rover выстрелил в другую машину за то, что она его "подрезала"
Вечером в субботу, 11 апреля, в Киеве водитель Range Rover устроил стрельбу на дороге, в результате инцидента никто не пострадал.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
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Инцидент произошел на Броварском проспекте. Водитель автомобиля Range Rover возмутился тем, что его автомобиль "подрезала", как ему показалось, другая машина. Поэтому он догнал ее, сделал выстрел в окно и уехал в неизвестном направлении.
Прибыв на место происшествия, инспекторы заметили на стекле окна передней дверцы с правой стороны круглое отверстие и трещины.
Получив ориентировку, наряд, ожидавший появления вероятной Range Rover на мосту Патона, увидел похожий автомобиль.
Во время общения с водителем, инспекторы заметили в салоне авто нож и предмет похожий на оптический прицел. Гражданин подтвердил, что в автомобиле есть оружие.
Патрульные задержали гражданина, а на место вызвали следственно-оперативную группу для дальнейшего выяснения обстоятельств этого происшествия и оказания правовой квалификации действиям мужчины.