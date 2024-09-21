Сегодня утром и по состоянию на сейчас черниговцы могут наблюдать значительное задымление в городе.

В Чернигове и отдельных общинах области наблюдается высокое задымление. Об этом сообщают местные жители в соцсетях и Главное управление ГСЧС в области.

"Сегодня утром и по состоянию на сейчас черниговцы могут наблюдать значительное задымление в городе. Связано это с тем, что граждане начали массово выжигать сухую растительность на собственных приусадебных участках и на открытых территориях", - отмечается в сообщении ГУ ГСЧС в области.

По их информации, за прошедшие сутки на Черниговщине случилось 15 пожаров в естественных экологических системах. Площадь, пройденная огнем, составила более 23 га. Накануне в области произошли 22 пожара в экосистемах, выгорели 100 га.

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В то же время в соцсетях черниговцы выставляют скрины с сайтов мониторинга воздуха, где ситуация в Чернигове маркируется, как "нездоровая", а в Сновской громаде - как угрожающая для здоровья.

В Сновской общине с утра наблюдается сплошная задымленность.

"Видимость 5 м. Скорость движения авто 20-30км/ч. Точечка на фото, это солнце. Дядя на скамейке возле трассы курит, может еще и картошку копать пойдем?", - написала в соцсетях черниговчанка Татьяна Корж, которая находится в громаде. Позже она сообщила, что дым постепенно рассеивается.

Председатель Корюковской РГА Павел Мирошниченко сообщил, что причиной высокой задымленности в районе являются ежедневные пожары, вызванные вражескими обстрелами.

"Последствия страшные. Так, в Елино на Сновщине из 202 домов полностью сгорели 180. Вчера дымилась Гута-Студенецкая, сегодня - Рудня на Соснитчине", - сообщил он.

Мирошниченко уточнил, что враг использует FPV-дроны с зажигательной смесью, которые сбрасывает на наши территории, чтобы просто сжечь. Из-за этого очень большая нагрузка на пожарных и лесников, потому что потушить такие пожары чрезвычайно сложно.

Высокое задымление и ухудшение качества воздуха - что известно

Вчера ухудшение качества воздуха наблюдалось не только в Киеве и области, но и на территории Черниговского и Сумского регионов. По информации Министерства внутренних дел, задымление вызвано изменением ветра и незначительными очагами пожаров в экосистемах.

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