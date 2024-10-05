Сейчас о причинах пожара не сообщается.

На Полтавщине в селе Слободка погибла целая семья из-за пожара в доме. Трагедия произошла ночью 5 октября около 02:00. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции в Полтавской области.

По предварительной информации, после ликвидации пожара в доме были обнаружены четыре человека без признаков жизни. Полицейские отметили, что в результате инцидента погибли мужчина и женщина 1987 и 1993 годов рождения, их сын и дочь, которые родились в 2020 году.

В полиции добавили, что тела погибших направили на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить причины смерти.

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Сейчас следователи начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины ("Нарушение требований пожарной или техногенной безопасности, что привело к гибели людей"). Причины и обстоятельства происшествия выясняются.

Пожары в Украине - последние новости

Как писал УНИАН, в Харьковской области в результате пожара сгорел целый поселок Пески-Радьковские. Из-за этого известно о смерти четырех человек, еще 60 человек эвакуировали. В полиции сообщили, что огонь распространялся очень стремительно, поэтому трое женщин и мужчина просто не успели убежать.

Также в сентябре в Чернобыльской зоне бушевал сильный пожар. Из-за сильного ветра огонь быстро распространялся на новые участки, на месте работало много пожарных из разных областей Украины.

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