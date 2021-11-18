Смертельный пожар произошел 17 ноября.

Дом в Хмельницкой области, где в огне погибли четверо детей, весь в черной копоти. После трагедии дом не пригоден для жизни.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы чрезвычайных ситуаций.

Смертельный пожар произошел 17 ноября. Спасатели обнародовали фотографии из одноэтажного частного дома после трагедии.

На опубликованных снимках видно, что комнаты дома все в черной копоти. На стенах лоскутами висят обои. При этом по полу разбросаны вещи, которые явно больше не пригодны к использованию.

Украинцам снова напомнили о необходимости придерживаться правил пожарной безопасности

Как ранее сообщал УНИАН, в Хмельницкой области произошел пожар в частном одноэтажном жилом доме, погибли четверо детей.

"17 ноября в 20:33 в селе Медисовка Хмельницкого района в частном одноэтажном жилом доме возник пожар, в результате которого погибли четверо детей (2015-2021 годов рождения)", – говорится в сообщении.

Также огнем уничтожены вещи домашнего обихода на площади пять квадратных метров.

Отмечается, что пожар был ликвидирован населением до прибытия подразделений ГСЧС.

Автор: Анастасия Горбачева