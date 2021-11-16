После гибели женщин задержан администратор дома престарелых, отметили в полиции.

В Днепре в доме престарелых обнаружили мертвыми пятерых женщин.

Об этом сообщает Отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

Отмечается, что 16 ноября в полицию поступила информация о том, что в частном доме для пожилых людей в Центральном районе города Днепр обнаружены пять мертвых женщин в возрасте от 75 до 89 лет.

Предварительно установлено, что в одной из комнат на втором этаже дома, где обнаружили погибших, произошло короткое замыкание и возгорание электропроводки.

Читайте такжеСледы борьбы, нет оружия: на Луганщине нашли убитым полицейского"Женщины могли отравиться угарным газом. Сейчас тела погибших направлены на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти", – говорится в сообщении.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до восьми лет лишения свободы.

Полицейские в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса задержали администратора заведения. В рамках расследования будут назначены необходимые экспертизы.

Автор: Светлана Макринская