В Днепре в доме престарелых обнаружили мертвыми пятерых женщин.
Об этом сообщает Отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.
Отмечается, что 16 ноября в полицию поступила информация о том, что в частном доме для пожилых людей в Центральном районе города Днепр обнаружены пять мертвых женщин в возрасте от 75 до 89 лет.
Предварительно установлено, что в одной из комнат на втором этаже дома, где обнаружили погибших, произошло короткое замыкание и возгорание электропроводки.
Читайте такжеСледы борьбы, нет оружия: на Луганщине нашли убитым полицейского"Женщины могли отравиться угарным газом. Сейчас тела погибших направлены на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти", – говорится в сообщении.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до восьми лет лишения свободы.
Полицейские в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса задержали администратора заведения. В рамках расследования будут назначены необходимые экспертизы.