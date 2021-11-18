Смертельный пожар случился в одном из сел региона.

В Хмельницкой области произошел пожар в частном одноэтажном жилом доме, погибли четверо детей.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"17 ноября в 20 час. 33 мин. в с. Медисовка Хмельницкого района в частном одноэтажном жилом доме возник пожар, в результате которого погибли 4 детей (2015-2021 годов рождения)", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что пожар был ликвидирован населением до прибытия подразделений ГСЧС.

От Государственной службы по чрезвычайным ситуациям к ликвидации последствий пожара привлекались пять человек и одна единица техники.

Напомним, 16 ноября стало известно, что в Днепре в доме для престарелых в одной из комнат нашли мертвыми пять женщин в возрасте от 75 до 89 лет.

По предварительным данным, в комнате, где обнаружили тела, произошло короткое замыкание и возгорание электропроводки, и женщины отравились угарным газом. После трагедии задержали нескольких человек.

Автор: Татьяна Герасименко