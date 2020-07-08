"Стараниями банды мародеров уходим под землю": очевидцы бьют тревогу из-за огромных провалов на центральном проспекте Днепра (фото)

В Днепре вокруг ствола 15-бис (перекрестка пр. Яворницкого и ул. Ефремова, - УНИАН.) образовались огромные провалы.

Об этом УНИАН сообщили очевидцы и предоставили соответствующие снимки. Говорят, такая ситуация сложилась из-за строительства метро.

"Стараниями банды мародеров мы таки уходим под землю. Вокруг ствола 15 бис, прямо на проспекте Яворницкого, продолжаются провалы", - рассказали они.

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Очевидцы призывают мэра Днепра Бориса Филатова остановиться и ничего не достраивать.

"Не нужно ничего достраивать, не нужно ничего взрывать!.. Хватит! Вы уже сп**дили на метро все, что можно! Скоро под землю уйдут жилые дома и будут жертвы!", - выразили они возмущение.

Также очевидцы предоставили ночные кадры, снятые на этом же углу в мае 2020 года. По их словам, тогда они не хотели разгонять панику.

"Они таки угробят город! И все их воровство покажется нам детским лепетом! Неужели эта падла что-то знала, когда копала свои могилы!?", - подытожили возмущенные очевидцы.

Как сообщал УНИАН, в конце марта 2020 года мэр Днепра Борис Филатов рассказал о мерах по коронавирусу и отметил, что в городе вырыли 400 могил.

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