Мужчинам грозит от двух до четырех лет лишения свободы.

Суд взял под стражу заведующего патологоанатомического отделения и врача-патологоанатома одной из городских больниц Киева. Медиков еще весной задержали на вымогательстве взяток от родственников COVID-умерших.

Об этом говорится в сообщении полиции Киева в Facebook.

За отдельное "вознаграждение" недобропорядочные медики предлагали ускорение вскрытия, хранение тел в холодильных камерах, подготовку и захоронение, что предусмотрено законодательством как бесплатные услуги.

Фигурантов задержали весной 2021 года. Обоим сообщили о подозрении.

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"В настоящее время материалы уголовных дел вместе с обвинительными актами направлены в суд для рассмотрения по существу", – информируют правоохранители.

Мужчинам грозит от двух до четырех лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

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