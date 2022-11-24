Экоцид и геноцид являются частью тактики РФ, считает глава ОП.

В Офисе президента Украины призывают зоозащитные организации мира обратить внимание на ситуацию в Украине после многочисленных массированных атак России.

Геноцид и экоцид - это тактика России, противник хочет заморозить украинцев, потому что думает, что нас можно сломать, ему это не удастся, но рядом с нами есть более беззащитные существа, которые зависят от людей, об этом написал в своем Telegram руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Чиновник добавил, что в мороз смерть собак наступает через 17 часов, а кошек - через 6.

Видео дня

"Если животные не находят пристанище для них - это вопрос выживания", - подчеркнул Ермак.

По его словам, каждый украинец может помочь им выжить, просто пустив в подъезд, в "Центр несокрушимости" или домой.

"Но сегодня нас всех пытаются лишить тепла, поэтому весь мир, а также организации, занимающиеся проблемами и защитой животных, должны знать - ситуация очень серьезная. Нам нужны генераторы, нужна поддержка для того, чтобы как можно быстрее восстановить свет и тепло. Нужно оружие для защиты неба от террористов. Тогда и люди, и животные будут иметь тепло", - отметил Ермак.

Он подчеркнул, что внимание всего мира должно быть приковано сегодня к Украине.

Новый ракетный удар по Украине - важнейшие новости

Как сообщал УНИАН, 23 ноября Россия осуществила очередную массированную атаку по Украине. Ракеты попали в объекты критической инфраструктуры в нескольких областях. В общем было выпущено более 70 крылатых ракет, 51 из них уничтожено. Во многих регионах произошли аварийные отключения электроэнергии. Также сообщалось об отключении электроэнергии в соседней Молдове.

На Ривненской, Южноукраинской и Хмельницкой атомных станциях из-за обстрелов сработала аварийная защита, из-за чего все энергоблоки этих АЭС отключены.

В результате попаданий в объекты энергетики, многие регионы Украины остались без теплоснабжения и водоснабжения.

Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что в энергосистеме Украины произошел блэкаут в результате ракетной атаки РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: