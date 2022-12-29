Енот направился в более безопасные регионы Украины поездом.

Эвакуационным поездом из Покровска (Донецкая область) украинские спасатели отправили в более безопасные регионы не только мирных жителей региона, но и енота.

"Это не украденный оккупантами Енот из Херсона! Это Енот из Донецкой области, где наши спасатели помогают эвакуироваться в более безопасные регионы Украины не только мирным гражданам, но и пушистикам", – рассказали в ГСЧС и показали фото со спасенным животным.

Кроме этого, спасатели оказали помощь нескольким десяткам жителей региона, в частности, детям.

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"Только за прошедшие сутки специалисты ГСЧС оказали помощь при перевозке из пункта сбора и регистрации к месту посадки в эвакуационные поезда в г. Покровск 15 лицам. В Покровском районе оказана помощь 64 гражданам, 4 из которых – дети", – отметили в ГСЧС.

История херсонского енота

Во время отступления из Херсона российские захватчики похитили не только имущество украинцев, но и животных. В частности, из местного зоопарка стащили енота.

Примечательно, что похищенное животное нашло способ продемонстрировать оккупантам свое отношение. На видео попало, как енот укусил коллаборанта Владимира Сальдо.

Впоследствии стало известно, что не только енота, но и других зверей незаконно вывезли в оккупированный Крым. Более того, похищение происходило по приказу российского командования.

Позже крымский бизнесмен. директор парка львов "Тайган" и зоопарка "Сказка", Олег Зубков признался в краже херсонских животных и пообещал их вернуть после восстановления местного зоопарка фейковыми властями города.

Интересно, что один из взятых в плен военных РФ попросил обменять его на украденного оккупантами енота.

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