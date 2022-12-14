Жизни спасенной женщины и животного ничего не грозит, отметили в полиции.

В Киеве спецназовцы спасли женщину и собаку, которые провалились под лед и оказались в ледяной воде.

Инцидент произошел в среду утром, 14 декабря, в Дарницком районе столицы на проспекте Николая Бажана, сообщило Главное управление Национальной полиции в городе Киеве.

По данным правоохранителей, местная жительница прогуливалась вместе со своей собакой, а потом животное выбежало на лед и провалилось в водоем. Женщина решила самостоятельно спасти животное и сама оказалась в воде.

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"...правоохранители бросились на помощь и вовремя вытащили потерпевшую вместе с собачкой из ледяной воды", - добавили в полиции.

Женщине вызвали медиков, и они оказали пострадавшей помощь. Жизни киевлянки и ее собаки ничего не грозит.

Ситуация в Киеве во время войны с Россией - что надо знать

Утром 14 декабря противники запустили по Украине ряд иранских дронов-камикадзе. Противники атаковали дронами Киевскую область, были уничтожены 13 из 13 беспилотников.

В результате падения обломков дронов в Шевченковском района столицы повреждены админздание и жилые дома.

В городе Вишневое, который находится под Киевом, в результате атаки дронов повреждены жилой дом и машина.

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