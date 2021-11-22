За доступ к фейковому сайту злоумышленник брал сотни гривень, выяснили правоохранители.

В Николаеве разоблачили 15-летнего подростка, который создал фейковую "Дию" для подделки COVID-сертификатов.

Об этом информирует пресс-служба Николаевской областной прокуратуры.

Согласно сообщению, пресечена противоправная деятельность 15-летнего жителя города Николаева по факту несанкционированного вмешательства в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи (ч. 1 ст. 361 УК Украины).

По данным следствия, юноша за деньги предоставлял доступ к сайту, повторяющему по дизайну приложение "Дия". В специальном редакторе по желанию клиентов он мог создать фальшивые копии COVІD-сертификатов.

Читайте такжеФейковая "Дия" и поддельные COVID-сертификаты: Федоров пошутил о создании "паспорта заключенного"Как проинформировали в прокуратуре, за доступ к сайту злоумышленник брал от 250 до 650 гривень.

"Деньги поступали на его электронный кошелек одного из платежных сервисов страны-агрессора, из которого потом подросток выводил средства на карточный счет. После оплаты он присылал заказчику архив с программным обеспечением, клиенту оставалось лишь установить его на собственный смартфон", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на сайте было авторизовано более 1 тыс. пользователей.

В результате санкционированного обыска правоохранители нашли на компьютере и смартфоне юноши исходные файлы фейкового мобильного приложения "Дия", переписку с покупателями, сведения о его продаже и полученные средства.

Сейчас принимаются меры для блокирования всех каналов распространения фейкового приложения, привлечения к ответственности лиц, которые приобрели указанную услугу.

Напомним, ранее правоохранители разоблачили 21-летнего жителя Запорожской области и 17-летнего харьковчанина, которые создали и сбывали фейковую версию приложения "Дия".

Автор: Светлана Макринская