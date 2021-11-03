Ранее в Запорожье полицейские разоблачили 21-летнего разработчика фейковой "Дии".

В Харькове полиция разоблачила 17-летнего парня, который создал фейковую версию приложения "Дия" и крупнейший канал распространения подделки.

Об этом в Facebook сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко.

"Богатые талантами украинцы. Жаль, что свои способности используют в преступных целях. На прошлой неделе мы обсуждали юного умельца, создавшего фейковую "Дию". Как оказалось, он такой не один", - отметил полицейский.

По информации Клименко, киберполиция в Харькове разоблачила 17-летнего парня, который не только подделал "Дию", но и создал крупнейший канал распространения подделки.

"На его Телеграм-бот и канал, которые уже заблокированы, было подписано более 20 тысяч человек. Через чаты можно было за 200 грн получить доступ к фейковой "Дие", за 300 грн – оформить поддельный сертификат о вакцинации от COVID-19, за 100 грн – фальшивое удостоверение водителя", - рассказал чиновник.

По его словам, система работала по концептуально новой схеме.

"Данные пользователей хранились на сервере, который генерировал имитирующую веб-страницу в приложении "Дия", и там можно было менять любую информацию о себе. Кроме этого, веб-платформа отображала поддельный QR-код, который после сканирования даже демонстрировал страницу его успешной валидации. Признаю, это замечательная работа юного хакера. И даже наша публикация выглядит как своеобразная реклама его навыков. Но принцип неотвратимости наказания должен работать: он нарушил закон, спекулируя на сложной ситуации в государстве, поэтому должен понести соответствующее наказание", - добавил Клименко.

Как сообщал УНИАН, в конце октября в Запорожской области правоохранители разоблачили 21-летнего местного жителя, который разработал и сбывал фейковую версию приложения "Дия". С его помощью пользователи создавали поддельные копии документов - паспорта, сертификаты вакцинации от COVID-19, водительские удостоверения. Парень сбывал доступ к мобильному приложению через мессенджер Telegram за денежное вознаграждение.

Позже вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что разработчик фейковой "Дии" до суда будет проходить "перевоспитание в ІТ", работая над социальными проектами в Минцифре.

Автор: Светлана Макринская