Ему решили дать "шанс исправиться", но его все равно ждет наказание.

Вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал, что ждет парня, который создал фейковую копию "Дії".

Об этом он написал в своем Телеграм-канале.

"После поста о парне, который создал фейковую копию "Дії", со мной связался Антон Геращенко. Ему понравилась идея о перевоспитании в IT. Он решил ее поддержать, организовав нам встречу", - сообщил Федоров.

Он отметил, что у людей сформировался образ, что хакеры, взломщики и мошенники в интернете - это "анархисты в маске Гая Фокса, которые хотят свергнуть какое-то мировое правительство и погрузить мир в неконтролируемый хаос".

"Реальность же совсем другая. Передо мной сидел 21-летний парень. Немного стеснительный, но очень умный, начитанный. Уже успел поработать арбитражником, умеет программировать и сам собирает весь дизайн в Figma. Поэтому мы решили дать ему шанс исправиться. Он поработает у нас до суда над парой социально-значимых проектов, покажет себя", - сообщил министр.

Одни из первых задач, рассказал он, - сделать много разного дизайна социальной рекламы с кампаниями за вакцинацию и против употребления молодежью алкоголя.

"Планируем потом их запускать. Назначим в Минцифре куратора, который будет контролировать работу. Попробуем направить его способности в нужное русло", - добавил представитель правительства.

"Что касается наказания, то парень понесет его. Какое - решит суд. Мы планируем ряд проектов для открытия возможностей развития молодым ребятам. И не пытайтесь больше ничего подделывать. Этот канал попадания в Минцифру больше не работает", - резюмировал Федоров.

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Как сообщал УНИАН, 27 октября пресс-служба Запорожской областной прокуратуры сообщила, что в Запорожской области правоохранители разоблачили 20-летнего местного жителя, который разработал и сбывал фейковую версию приложения "Дія".

По данным следствия, он разработал фейкову версию приложения "Дія", с помощью которого пользователи создавали поддельные копии документов - паспорта, сертификаты вакцинации от COVID-19, водительские удостоверения. За денежное вознаграждение парень сбывал доступ к вышеуказанному мобильному приложению через мессенджер Telegram.

По информации Департамента киберполиции Национальной полиции Украины, по дизайну фейковое приложение было идентичным с государственным "Дія". В фейковой программе, кроме создания поддельных документов, пользователи могли изменить свой возраст, добавить любое фото.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.

Комментируя появление фейковой "Дії" Михаил Федоров напомнил, что авторы подобных приложений, как и те, кто ими будет пользоваться, рискуют попасть под уголовную статью. Также он пошутил о создании "паспорта заключенного", который явно может пригодиться организаторам мошеннической схемы.

Автор: Таня Поляковская