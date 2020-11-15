Сегодня утром в Белгород-Днестровском районе Одесской области в результате столкновения двух автомобилей 2 человека погибли и 4 пострадали.
Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, авария произошла примерно в 5:30 на 68 км трассы Одесса-Рени.
Читайте такжеПротестующую в Одессе женщину сбил водитель-иностранецОтмечается, что автомобиль Mercedes Sprinter, который двигался из города Белгород-Днестровский в направлении села Староказачье, не предоставил преимущества в движении и столкнулся с автомобилем Toyota Hiace, которым управлял 23-летний мужчина.
В результате аварии пассажир Toyota скончался на месте. Других пострадавших – двух водителей и трех пассажиров автомобилей доставили в больницу.
«Несмотря на усилия медиков, от полученных травм в реанимации скончался еще один человек. Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП», - сказано в сообщении.
Решается вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
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