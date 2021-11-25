Еще пятеро пострадавших – в больнице.

В масштабном ДТП на въезде Харькова погибли три человека. Еще пятеро пострадавших с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

Отмечается, что на месте происшествия погибли водитель такси и двое его пассажиров, в том числе малолетний ребенок.

"Их личности сейчас устанавливаются", - отметили в полиции.

Отмечается, что в районе перекрестка кольцевой дороги и улицы Салтовское шоссе столкнулись автомобили "Chevrolet Nubira" с автомобилем "MAN" с полуприцепом, который пересекал перекресток на красный сигнал светофора.

После столкновения грузовик перевернулся и раздавил такси Renault Logan.

Читайте такжеЖуткое ДТП во Львове: водитель маршрутки сбил на переходе двух женщин и "протащил" одну из них до конечной остановки (фото, видео)Кроме того, как добавляют в полиции, полуприцеп сконтактировал с автомобилем Suzuki СХ-4, который в это время также находился на встречной полосе движения.

В больницу с телесными повреждениями доставлены водители автомобилей "Chevrolet" и "Suzuki", а также пассажир одной из легковушек.

Вероятного виновника ДТП, 41-летнего водителя грузовика MAN задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Напомним, вечером 25 ноября на въезде в Харьков произошло масштабное ДТП.

Автор: Катерина Шварц