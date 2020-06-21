На Днепропетровщине в ДТП погибли трое людей, четверо пострадали
В Днепропетровской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека, четыре - пострадали.
Об этом сообщается на сайте ГСЧС Украины.
ДТП произошло поздно вечером 20 июня в Солонянском районе на 429-м километре автодороги Н-08 Борисполь-Днепр-Запорожье.
Читайте такжеВ Днепре застрелили полицейского: истекая кровью, он все же задержал подозреваемого (фото)
С грузовым автомобилем DAF, совершавшим маневр разворота, на большой скорости столкнулся легковой автомобиль NISSAN Maxima, в салоне которого было 7 человек, из них 3 ребенка. В грузовом автомобиле - один водитель.
В результате столкновения погибли три человека - двое мужчин и девочка. Пострадали четыре человека - две женщины и два мальчика.
Пострадавшие с предварительными диагнозами "политравмы" в тяжелом состоянии госпитализированы.
Как сообщал УНИАН, в Савранском районе Одесской области при столкновении грузовика и легкового автомобиля погибли двое людей.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram