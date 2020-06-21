На Днепропетровщине в ДТП погибли трое людей, четверо пострадали

Среди погибших - девочка, среди пострадавших - два мальчика.

В Днепропетровской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека, четыре - пострадали.

Об этом сообщается на сайте ГСЧС Украины.

ДТП произошло поздно вечером 20 июня в Солонянском районе на 429-м километре автодороги Н-08 Борисполь-Днепр-Запорожье.

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С грузовым автомобилем DAF, совершавшим маневр разворота, на большой скорости столкнулся легковой автомобиль NISSAN Maxima, в салоне которого было 7 человек, из них 3 ребенка. В грузовом автомобиле - один водитель.

В результате столкновения погибли три человека - двое мужчин и девочка. Пострадали четыре человека - две женщины и два мальчика.

Пострадавшие с предварительными диагнозами "политравмы" в тяжелом состоянии госпитализированы.

Как сообщал УНИАН, в Савранском районе Одесской области при столкновении грузовика и легкового автомобиля погибли двое людей.

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