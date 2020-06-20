"Смяло, как консервную банку": в Одесской области в ужасном ДТП погибли два человека (фото)

Полиция устанавливает обстоятельства аварии.

В Савранском районе Одесской области при столкновении грузовика и легкового автомобиля погибли два человека.

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Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, по предварительной информации, сегодня около 8:00 на 276 км трассы Киев-Одесса Renault Duster допустил столкновение с Renault Magnum, который двигался впереди.

Отмечается, что в результате аварии погибла водитель легкового автомобиля и пассажир.

Отмечается, что погибшая водитель из Днепропетровской области.

Для извлечения тела из искореженного салона понадобилась помощь спасателей.

Правоохранители решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Со слов очевидцев, от сильного удара легковой автомобиль "смяло, как консервную банку".

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