Андрей Мельник отметил, что мужья погибших женщин намерены приехать в Германию.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник подтвердил гибель украинок во время аварии на железной дороге в округе Гармиш-Партенкирхен. У женщин остались несовершеннолетние дети.

Об этом дипломат рассказал в комментарии "Европейской правде".

По его словам, украинские консулы в Мюнхене уже связались с семьями погибших женщин. При этом он указал, что несовершеннолетние дети украинок находятся с близкими.

Дипломат сообщил, что мужья погибших намерены приехать в Германию, поэтому решается вопрос пересечения границы.

Как ранее сообщал УНИАН, смертельная железнодорожная авария произошла еще 3 июня в Германии возле города Гармиш-Партенкирхен. В результате катастрофы погибли по меньшей мере пять человек, а еще около 60 получили травмы, из них 16 - в тяжелом состоянии.

При этом немецкое издание Bild сообщило, что погибли женщины четыре женщины в возрасте 32, 39, 51 и 70 лет, из них две гражданки Украины, а также подросток. При этом одна из погибших украинок, по предварительным данным, была с несовершеннолетним ребенком, которого доставили в больницу в тяжелом состоянии.

На момент аварии в поезде, который следовал в Мюнхен, всего было 140 пассажиров.

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