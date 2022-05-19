В этом случае Путин побоялся бы наносить удар по стране Альянса.

Если Украина вступит в НАТО, угроза ядерной войны уменьшится. Путин будет бояться равнозначного ответа, поэтому не нанесет удар по стране Альянса.

Такое мнение выразил посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью порталу Funke.

"Если Украина будет находиться в составе НАТО, угроза ядерной войны снизится. Тогда бы Путин знал: если он нанесет по Украине удары ядерным оружием, ему следует ждать ответного ядерного удара. И это удержало бы его от нападения", — заявил Мельник.

Посол также сообщил, что вступление Украины в Альянс можно организовать так же быстро, как и в случае с Финляндией и Швецией. По мнению дипломата, для интеграции нашей страны в НАТО "требуется лишь сугубо политическое решение".

Напомним, во второй половине марта Владимир Зеленский рассказал в интервью, что просил руководство Альянса четко сообщить, примут ли Украину через год-два-пять или же ответить "нет". Ему заявили: "Вы не станете членом НАТО, но официально двери останутся открытыми".

Угроза ядерного удара: что известно

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров косвенно намекнул, что в будущем Россия может использовать ядерное оружие против Украины. А заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев угрожал странам Запада ядерной войной.

По словам Владимира Зеленского, угроза ядерного удара существует. Аналогичной позиции придерживается президент и генеральный директор Национального американского фонда поддержки демократии Дэймон Уилсон.

Сейчас, согласно данным украинской и иностранных разведок, РФ не готовит свои ракеты с ядерными боеголовками. США и Британия уже сообщили России о соответствующем ответе в случае применения ядерного оружия.

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