Всего погибли пять человек, а еще по меньшей мере 60 получили травмы.

Смертельная железнодорожная авария произошла еще 3 июня в Германии возле города Гармиш-Партенкирхен. В результате катастрофы погибли по меньшей мере пять человек, в том числе двое беженцев из Украины.

Об этом сообщило немецкое издание Bild.

По данным правоохранителей, в аварии погибли четыре женщины в возрасте 32, 39, 51 и 70 лет, а также подросток. При этом одна из украинок была с ребенком, которого госпитализировали с серьезными травмами.

В то же время дипломатические представительства Украины в Германии не комментировали происшествие и не подтвердили гибель украинцев.

Всего в аварии пострадали около 60 человек, в том числе дети, из 140 пассажиров поезда, который следовал из Гармиш-Партенкирхена в Мюнхен. Состав сошел с рельсов в районе села Бурграйн, а три вагона перевернулись.

Министр транспорта Баварии Кристиан Бернрайтер заявил, что авария могла произойти из-за технической неисправности, но точная причина неизвестна.

Как ранее сообщал УНИАН, по данным Агентства Европейского Союза по безопасности внешних границ, с начала полномасштабного вторжения российских войск в страны Евросоюза из Украины сбежали 5,3 миллиона граждан.

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