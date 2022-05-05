Количество жертв аварии в Ривненской области может возрасти, предупредил министр внутренних дел.

Часть из пострадавших в результате смертельного ДТП в Ривненской области находится на грани жизни и смерти.

Количество жертв аварии может возрасти, рассказал глава Министерства внутренних дел Денис Монастырский в эфире национального телемарафона.

Министр добавил, что авария на Ривненщине безусловно является самой масштабной из тех, которые случились за последние несколько лет.

"К сожалению, мы можем отметить цифру погибших - это на данный момент 26, и 12 раненых находятся в больнице. Часть из них на грани жизни и смерти. И мы понимаем, что эта цифра, цифра погибших, может увеличиться", - сказал чиновник.

Напомним, на трассе "Киев-Чоп" 3 мая возле села Сытное Дубенского района Ривненской области столкнулись бензовоз, маршрутный автобус и легковушка. В результате аварии погибли 26 человек - двое водителей (микроавтобуса и автобуса) и 24 пассажира.

Советник главы МВД Антон Геращенко сообщал, что жертвами ДТП в Ривненской области стали 27 человек.

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