Ранее сообщалось о 16 жертвах.

В жутком ДТП в Ривненской области, где столкнулись микроавтобус, бензовоз и пассажирский автобус, полицейские обнаружили останки тел 27 погибших. Ранее сообщалось о 16 погибших.

Новое число жертв уточнил советник главы МВД Антон Геращенко.

"Из 38 пассажиров автобуса уцелело лишь 12 человек. Выжил, но в тяжёлом состоянии находится водитель бензовоза. 27-й погибший - водитель микроавтобуса "Мерседес Вито", который по предварительной версии и стал виновником самой масштабной трагедии на дорогах Украины за последнее десятилетие", - написал он в своем Телеграм-канале.

По информации главы ОВА Виталия Коваля, госпитализированы 12 пострадавших в ДТП.

По его словам, временно движение по участку дороги, где произошло ДТП, ограничено - патрульные организовали объезд транспорта со стороны Ривне и Львова.

По информации президента Владимира Зеленского, в ДТП погибли 17 человек, но жертв может быть и больше.

Как сообщал УНИАН, по данным полиции, вечером 3 мая на автодороге "Киев-Чоп" неподалеку от села Сытное Дубенского района Ривненской области произошло столкновение бензовоза, маршрутного автобуса и легковушки.

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