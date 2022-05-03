В результате ДТП погибли 16 человек \ фото Нацполиция
В Ровенской области произошло столкновение пассажирского автобуса, легкового автомобиля и бензовоза, в результате чего погибли 16 человек, еще около десяти получили травмы.
Об этом говорится в сообщении Нацполиции.
Авария случилась недалеко от села Сытное Дубенского района.
Нацполиция
Движение по автодороге "Киев-Чоп" на этом участке полностью перекрыто.
Авария произошла примерно в 19:20. По предварительной информации, возле села Сытное рядом с Радивиловым с бензовозом столкнулся автобус, осуществляющий международные перевозки. После столкновения произошел пожар.
Нацполиция
На месте аварии уже работают соответствующие службы.