В результате страшного ДТП погибли 16 человек.

В Ровенской области произошло столкновение пассажирского автобуса, легкового автомобиля и бензовоза, в результате чего погибли 16 человек, еще около десяти получили травмы.

Об этом говорится в сообщении Нацполиции.

Авария случилась недалеко от села Сытное Дубенского района.

Движение по автодороге "Киев-Чоп" на этом участке полностью перекрыто.

Авария произошла примерно в 19:20. По предварительной информации, возле села Сытное рядом с Радивиловым с бензовозом столкнулся автобус, осуществляющий международные перевозки. После столкновения произошел пожар.

На месте аварии уже работают соответствующие службы.

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