Депутат Янченко также подтвердила информацию о том, что погибшему было очень плохо.

Таксист, который видел последние минуты жизни народного депутата Антона Полякова, раскрыл детали его смерти. Оказалось, политику было настолько плохо, что его даже тошнило. Также у него были судороги.

Об этом сообщает Telefram-канал "Политика страны".

Источник в полиции рассказывает, что таксист, который вез Полякова, является гражданином Азербайджана. Мужчина сообщил, что он "подобрал" депутата у дороги на проспекте Соборности, 2. Поляков якобы искал такси и ловил машины.

"Стоял человек, шатался. Я остановился. Потом ехал, его тошнило. Он был явно пьяным", - передают слова таксиста в Telegram-канале.

Кроме этого, депутат от "Слуги народы" Галина Янченко написала на своей странице в Facebook о том, что у Полякова были судороги.

"Патрульные нашли его ночью в машине такси, остановленное за нарушение ПДД. По информации патрульных его тошнило, а затем начались конвульсии. Скорая не смогла его спасти", - сообщила она.

Как сообщал УНИАН, утром 8 октября 2021 года стало известно, что нардепа Антона Полякова нашли мертвым в Киеве. Полиция сообщила, что устанавливает обстоятельства смерти политика - начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть". Подробности смерти нардепа Полякова уже рассказали в полиции.

Также Вас могут заинтересовать новости:

Автор: Полина Кузенко