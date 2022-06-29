Мужчина сотрудничал с оккупантами и согласился стать "старостой" одного из сел Бучанского района.

На Киевщине будут судить мужчину, который "сливал" позиции Вооруженных Сил Украины оккупантам и агитировал население за "русский мир". Житель одного из сел Бучанского района даже согласился стать "старостой" во время оккупации.

Теперь ему грозит до 8 лет тюрьмы, сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

"Следствием установлено, что подозреваемый в условиях военного положения в конце февраля 2022 года принял предложение представителей Вооруженных сил Российской Федерации и был провозглашен ими старостой одного из сел Бучанского района Киевской области", - говорится в сообщении.

Также установлено, что мужчина неоднократно призывал жителей села к сотрудничеству с оккупантами. Сам он передавал рашистам информацию о расположении личного состава Вооруженных сил Украины и территориальной обороны.

"Сейчас обвинительный акт направлен в суд. Подозреваемый находится под стражей. За совершенное мужчине грозит до 8 лет лишения свободы", - добавили в пресс-службе прокуратуры.

Ранее УНИАН уже сообщал, что экс-депутата задержали за госизмену, потому что он работал над созданием "Николаевской народной республики".

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