Полиция устанавливает личность погибшего.

На столичном Печерске правоохранители устанавливают обстоятельства убийства и личность погибшего мужчины.

Как сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева, тело неизвестного с признаками насильственной смерти и огнестрельным ранением в голову было обнаружено в одной из квартир на бульваре Дружбы народов.

Отмечается, что в полицию поступило сообщение о том, что в квартире длительное время громко работает телевизор и никто не реагирует на замечания соседей. Для выяснения всех обстоятельств по указанному адресу прибыла следственно-оперативная группа.

Поскольку жильцы квартиры, где громко работал телевизор, никак не реагировали на стук в дверь, было принято решение зайти в дом. В квартире правоохранители обнаружили тело неизвестного с огнестрельным ранением.

Напомним, в Украине увеличилось количество убитых россиянами детей.

Больше всего жертв среди детей в Донецкой области - 307, Харьковской - 175, Киевской - 116, Черниговской - 68, Луганской - 54, Херсонской - 52, Николаевской - 48, Запорожской - 30, Сумской - 17.

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