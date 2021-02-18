В мае 2020 года были осуществлены закупки аппаратов ИВЛ на общую сумму 11 млн грн, однако их комплектация и технические характеристики не соответствуют медико-техническим требованиям тендерной документации.

Государственное бюро расследований разоблачило преступную деятельность должностных лиц Министерства обороны Украины при закупке за бюджетные средства аппаратов искусственной вентиляции легких для нужд Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

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"Оперативными работниками ГБР получена информация, что в мае 2020 года в Министерстве обороны Украины в лице командования Медицинскими силами Вооруженных сил Украины была осуществлена закупка аппаратов искусственной вентиляции легких на общую сумму 11 млн грн. Однако их комплектация и технические характеристики не соответствуют медико-техническим требованиям тендерной документации, что делает невозможным использование закупленных медицинских изделий по прямому назначению", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 16 февраля 2020 года следователями ГБР проведены обыски по месту работы и проживания фигурантов на территории города Киева, в ходе которых изъяты электронные носители информации, мобильные телефоны и другие документы, подтверждающие преступную деятельность.

Проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, продолжается досудебное расследование.

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Автор: Леся Лещенко