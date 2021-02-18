Государственное бюро расследований разоблачило преступную деятельность должностных лиц Министерства обороны Украины при закупке за бюджетные средства аппаратов искусственной вентиляции легких для нужд Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщила пресс-служба ГБР.
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"Оперативными работниками ГБР получена информация, что в мае 2020 года в Министерстве обороны Украины в лице командования Медицинскими силами Вооруженных сил Украины была осуществлена закупка аппаратов искусственной вентиляции легких на общую сумму 11 млн грн. Однако их комплектация и технические характеристики не соответствуют медико-техническим требованиям тендерной документации, что делает невозможным использование закупленных медицинских изделий по прямому назначению", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 16 февраля 2020 года следователями ГБР проведены обыски по месту работы и проживания фигурантов на территории города Киева, в ходе которых изъяты электронные носители информации, мобильные телефоны и другие документы, подтверждающие преступную деятельность.
Проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, продолжается досудебное расследование.
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